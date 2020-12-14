女星蘇心甯（Lala）擁少女童顏和前凸後翹的好身材，完全不像是一個孩子的媽，蘇心甯離婚後就獨自撫養女兒，但也因為如此，蘇心甯卻被貼標籤，甚至被酸在演藝圈是「靠身材」，而她13歲女兒也重砲回擊。

外型俏麗、個性活潑的蘇心甯是著名的辣媽代表，她近日就登上節目《新聞挖挖哇！》提到，她會因離婚、單親媽媽的身分而遭網攻擊，也因為蘇心甯有過一段錯誤的婚姻，她還因此被網酸是「渣男收割機」。

蘇心甯也因外型艷麗、穿搭性感，連帶她的身材、長相也遭攻擊，蘇心甯不以為意，她只擔心13歲女兒聽了會難過，不過實際上蘇心甯想太多了，她感性說：「我擔心太多，她（女兒）長大了，其實她蠻以我為傲的」。

蘇心甯進一步提到，女兒同學曾嗆她「妳媽媽就是靠身材在演藝圈」，蘇心甯女兒則回嗆：「你媽媽連長相都不行，不用說靠身材」，蘇心甯女兒重砲回擊實在太嗆，獲得全場來賓喝采。

【精華版】單親媽成名靠身材 女兒重砲回擊全場喝采

(中時新聞網)