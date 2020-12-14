新春年節將近，與家人團聚一同享受年夜飯是過年最幸福的事情，高雄中山工商特地邀請榮獲日本天皇御廚的五月女芳克到校，親自為師生們示範「新年祝福」懷石料理，其精湛的手藝及專業的職人精神，令師生們都大為折服、嘖嘖稱奇。

五月女芳克是日本天皇歌會始儀式御廚，目前擔任三井集團總料理長，中山工商在7年前就開始與三井餐飲事業集團合作，此次五月女芳克偕同團隊幹部特地南下高雄，為就業導向專班的中山工商餐飲科學生示範日本新年懷石料理，師生們不但學到精湛手藝，對於日本年節的餐飲文化也更加了解。

五月女芳克表示，各地年節文化都不盡相同，日本在節日時所做的特殊料理，稱為御節料理，過年時則稱正月料理，會選用當季且富意義的食材，每道料理也都有各自的特殊代表性，搭配精心挑選的器皿，像是高腳器皿象徵尊貴，也是對賓客的一種尊重及款待，讓每道料理均富含深深的祝福。

中山工商校長林昭億表示，校方與三井集團合作多年，他們以日本料理實務技能學習為課程核心，共同規畫餐飲技術就業導向課程專班，著重實務操作及理論應用，明年5月餐飲科學生就會陸續前往三井實習，展現「做中學、學中做」的技職教育特色。

(中時 )