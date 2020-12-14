高雄成功特殊教育學校校內的百年老榕樹原先雜草叢生、環境老舊髒亂，但在校方的整頓下，現在已是前鎮地區相當聞名的特色，且成為大家拍照打卡的新地標，校方希望藉由老榕樹也讓民眾更了解特教學生，也順利榮獲今年高雄的環教綠星獎。

老榕樹生長的位置是先前台鋁員工宿舍區域，但民國80年代該區因為房舍老舊，市府陸續拆遷，並計畫重新開發建設，老榕樹與拆除後的屋瓦被棄置一旁，還曾面臨砍除危機，幸虧在成功特校積極整頓下，才保住老榕樹的一線生機。

成功特校會有如此作為是因為發現老榕樹的命運與成功特校雷同，當時一般人對啟智學校有不好的刻板印象，社會觀念普遍存在負向的誤解，當初規畫啟智學校的預定地遭當地居民反對，因此市府在民意驅使之下，才輾轉在拆遷眷村後的空地設校，2個遭到社會唾棄的事物因此相遇。

成功特校除了守住老榕樹，更積極改造老榕樹的周遭環境，原本老榕樹下雜亂無章，經過校方努力養護之下，目前生態多元，光是鳥類就有4、5種在該樹上築巢棲息，校方也向市府爭取老榕樹下圍牆外的通學步道，可以提供遊客漫步駐足拍照，藉此讓民眾看到特教學生的努力，因此榮獲今年的高雄環教綠星獎。

成功特校學生表示，他們非常喜歡老榕樹下的環境，在樹下進行任何活動都相當舒適，也是他們在校園內最喜歡去的地方，無形之中他們已經與樹木產生一種特別的情感。

(中時 )