桃園市有2名國中生放學後相約到中壢區長沙路一家夾娃娃機店，2人不夾娃娃，竟然蹲在機台旁拿出學校考卷點火燃燒，就為了要烤棉花糖，東西燒完留下滿地灰燼，幸好沒有造成財損，讓台主看到好傻眼。

有網友把誇張影片PO文臉書粉專，表示當時這2名國中生來到長沙路娃娃機店，只是他們不夾娃娃，卻躲在機台旁邊，仔細看，在機台陰暗的牆壁角落冒出一點火光，2人不斷燒東西，竟是為了烤棉花糖來吃，拿出學考卷一張接一張燒，引發的火勢幸好沒波及一旁的機台。

中壢警分局中壢派出所14日表示，此案的台主並未向警方報案，警方仍將依據監視器畫面通知當事人到所說明，以釐清是否有觸犯公共危險罪。謙聖國際法律事務所主持律師王聖傑表示，2名國中生於娃娃機台旁燃燒考卷之行為，雖尚無延燒至機台本身，恐已構成刑法第175條公共危險罪之未遂犯，可處1年以上7年以下有期徒刑，請民眾切勿因一時貪玩釀下重災。

娃娃機店台主事後說，當發現店內地上有灰燼，就請朋友調監視器看一下，事後想想對方是國中生，店裡也沒有損失才不打算追究。

(中時 )