台中市議會14日審議110年度總預算二、三讀，經朝野黨團協商，決議刪減歲入、歲出各6億元，三讀通過歲入預算1323億1717萬5千元，歲出1422億317萬5千元。台中市政府表示，市府明年度預算編列首重教育與社福，舉債額度創下近8年最低，市府尊重議會決議，將持續推動市政不停歇。

台中市議會14日審議市府110年度總預算二、三讀。民進黨團對市府總預算中公車業者補助30億元，各局處活動預算4.1億元及跨縣市合作平台等都有意見；因受到疫情影響，為減輕民眾負擔，希望市府在市場租金方面減少，決定歲出、歲入各刪除6億元，由各局處自行調整。

國民黨團書記長陳政顯說，這次刪除的預算金額是去年的5倍。雖然市議員有權刪減預算，但市府不可能做無米之炊，綠營議員要求刪除總預算的金額比過去多，一方面要市府做建設，卻又不給足預算，顯然自相矛盾也對市民不公。

無黨籍市議員陳廷秀認為，審查預算不能雙標，不能要馬兒好、又要馬兒不吃草！有些局處被刪4億多，甚至被刪的一套糊塗；如果預算未編列，要局處如何去推動市政建設。

市府強調，施政首重教育與社福，明年度預算以教育科學文化支出居首位，社會福利經費支出其次，兩者歲出相較去年成長最多。市府施政將依照議會決議與三讀通過的法定預算辦理，感謝全體議員支持與鞭策，將持續努力推動市政，讓台中更美好。

(中時 )