雖然說隨著使用LINE、Messenger、WhatsApp、Telegram的需求高漲，透過手機接收簡訊的需求已比過去降低不少，但由於簡訊功能是與電話號碼綁定，在很多情況下這仍舊是無可取代的聯繫方式。因此近期蘋果iPhone陣營爆發「收到簡訊、iMessage但未跳出App通知」的災情，可說讓不少人感到相當困擾，且至今沒有明確的解決方法。

上個月《MacRumors》網站報導，有許多使用者向他們報告iPhone 12系列出現收到簡訊、iMessage，但是訊息App沒有跳出通知的問題，且訊息App也不會顯示未讀訊息的紅點的情況。也就是說使用者相當難知道自己收到的新訊息，需要進一步查看。隨著時間推進，有越來越多的iPhone機種用戶也分享了類似困擾，顯示這個問題並不僅限於iPhone 12系列，據了解還有iPhone 11、iPhone XR、第二代iPhone SE，iPhone X等機種在內的iPhone用戶，都遭遇了類似問題。因此推測這個問題不是出在硬體上，很可能是因為iOS 14.1、iOS 14.2等系統的問題。根據網路上用戶反饋，目前似乎還沒有完整可以解決的方法，蘋果官方也沒有針對此事件進行回應。

蘋果預計在12月15日正式釋出iOS 14.3以及watchOS 7.2系統，當中將會為台灣Apple Watch Series 4以上的機種，帶來期待已有2年之久的心電圖功能。為了屆時能夠推出iOS 14.3以及watchOS 7.2，蘋果早在許久之前就開始釋出beta測試版，逐漸推進並測試新版本的功能。較為可惜的是，不過即便是升級到iOS 14.3 beta，訊息App在收到簡訊、iMessage時不會跳出通知、不會顯示通知紅點的情況，並沒有完整解決。這對於期待升級到iOS 14.3後可以擺脫此情況的用戶來說，不是在太正面的消息。

彙整過去iPhone 12系列上市以來市場情況，雖然因為支援5G收穫不少好評，但是iPhone 12系列陸續爆發「綠螢幕」、部分Made for iPhone助聽器無法配對或是出現爆音等情況，還有部分手機在待機時耗電超快等情況，可說都對使用者帶來了不少困擾。如何更積極的回應並快速的解決問題，絕對是蘋果在期待發展完整生態系，能將使用者留在陣營內的大目標下，不可忽視的關鍵細節。

(科技)