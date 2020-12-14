2020疫情，不僅改變了人們的生活日常，更極速的驅動了數位創新及發展。自今年4月疫情高峰期至今，全球有74％新註冊的公司都是無實體店面的線上服務，顯示數位商機浪潮已來襲。萬事達卡數位智能指數報告中也發現，數位化程度越高的經濟體，越能抵禦疫情帶來的經濟衝擊。面對這場因疫情而加速的淘汰賽，數位轉型將是產業晉級的關鍵。

萬事卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡2021年經濟洞察報告指出，有50％的亞太區受訪者表示自己比以往減少現金的使用，且有80％受訪者表示會持續使用新型態的支付方式。此外，這份報告同時也預測有20～30％ 因疫情轉向網購的消費者，將會在2021年及未來呈現永久的行為轉變。疫情已讓數位經濟成為新常態。

面對今年第二季全球最大規模的封城時期，台灣靠著高度的數位化經濟，成為全球GDP成長第一的市場。

此外，根據萬事達卡數位智能指數報告顯示，台灣在數位發展（Digital Evolution）與數位信任度（Digital Trust）評比中，皆在亞太區名列前茅。數位化轉型的速度與如何因應改變的彈性（Resilience）、重新建構體系（Reinvention）與強化風險管理（Risk）的程度，將影響產業與經濟疫後新局。

萬事達卡在今年亞太區金融盛會「新加坡金融科技節（Singapore Fintech Festival）」中，公布10大金融創新趨勢並展現超過30項支付科技解決方案，從洞察消費者，企業思維與市場趨勢，提出面對數位經濟的創新科技應用，全力支持消費者、企業與政府因應數位新常態生活。

萬事達卡10大金融創新趨勢如下：

1.流暢升級，賦能非接觸支付：在零接觸的環境中結帳是時下最安全與簡便的支付方式，同時也更符合消費者使用意願，如同線上一鍵付款（Click to Pay）就能讓消費者在更安全的保護下，與密碼說再見，接軌數位商務潮流。

2.科技願景，體現未來金融：未來的支付型態如央行數位貨幣（CBDCs）、便捷的帳戶數位支付（Pay by Account）、分期付款（Instalment Solutions），持續透過開放銀行（Open Banking）、數位優先（Digital First）的推展，來實現更多可能性。

3.普惠金融，助力中小企業：在未來，所有的企業都應該要朝數位商務的方向轉型，才能在快速變化的局勢下保有正向成長的彈性，以及抵禦風險的能力。提供中小型至微型企業順利嫁接數位商業模式的工具與專業顧問，將加速邁向數位金融普惠的世界，例如微型企業信用額度計畫（Mastercard Track Micro Credit Program）協助銀行提供信用額度給小型攤商，讓民生銷售更彈性便利。

4.市場洞察，精準業務拓展：受到疫情驅動而劇烈改變的市場環境不僅對企業來說是一大挑戰，對銀行亦是如此。萬事達卡市場洞察報告（Mastercard Merchant Insights）即對消費者與商戶端提出強健而精準的洞察，將能有效幫助銀行掌握市場動向，規劃出最具效益的業務投資。

5.實現創新，助力新創夥伴：「創新」是驅動市場快速進步的重要元素，但新創公司起頭難，透過市場上成熟的企業資源，是助力新創產業加速發展的重要推手。萬事達卡新創計畫（Mastercard Start Path）運用強大且全面的網絡，以及商業夥伴連結，持續支持金融科技新創在穩固的環境下成長。

6.行為辨識，提升支付安全：所有的創新科技發展都必須建構在安全的環境之下，唯有層層把關與不斷升級安全技術，才能有效讓金融科技賦能每個人的支付與消費生活。如同運用生物行為識別化技術（Nudata）、指紋識別卡（Biometric card）將讓密碼與簽名在未來成為歷史。對於銀行也有如處理交易糾紛與降低詐欺損失（Ethoca）和AI智能風險偵測（Brighterion）等解決方案幫助提升交易安全性。

7.尊榮禮遇，客製化消費體驗：在選擇多元的時代，如何透過更符合消費者需求的獎勵計畫來有效提升顧客忠誠度，將會是未來商務服務端面臨的最大課題，萬事達卡以大數據做為基礎提供持卡人客製化個人消費禮遇（Personalized Card Linked Offer），積分環球通（Pay with Rewards）等，將成為升級消費體驗的重要平台。

8.永續經濟，保護無價星球：過去綠色能源、節能減碳一直是政府與企業努力目標，但將來在永續經濟發展上更加入了韌性生態的元素，從產品設計的源頭即加入低污染與循環再生的理念，如同萬事達卡與綠色支付夥伴合作推出永續材質供應商名單，並與全球超過60家金融機構合作推出永續材質支付卡，達成減塑與追蹤碳足跡目標。更組成無價星球聯盟（Priceless Planet Coalition），預計於5年內達成全球種植1億棵樹的目標。

9.無價城市，再造居住新境界：未來的智慧城市將串聯支付生態圈、交通運輸、醫療、教育與商業等多方面的社群，有效運用大數據分析達到城市再造將會是未來人類社會的目標，如同萬事達卡「城市卡（City Key）」讓市民能夠一卡在手，立即在居住城市裡享受多元的數位市民服務。

10.持續研發，創建無限可能：科技創新的核心價值在於將目前無法想像的可能，實踐成一個可見的未來，萬事達卡於全球9間的創新實驗室（Mastercard Labs?致力在支付領域與未來金融科技持續研發，打造一個消費者與企業夥伴都能體驗到的無價未來。

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