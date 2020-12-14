必應(6625)今天在證交所召開法人說明會，原本今年為營運爆發年，但上半年受到疫情影響，出現虧損，第3季後演場會及頒獎典禮等活動陸續恢復，第3季順利轉虧為盈，第4季有林俊傑、蔡依林、五月天等演唱會及金馬等頒獎典禮、7場跨年晚會的收入，可望延續獲利表現。至於2021年的狀況，第1季目前主要有五月天演唱會「好好好想見到你」台中場、台南場貢獻，接下來還要看疫情的影響，目前還無法預估。

今年受到新冠肺炎疫情衝擊，3月禁止演出活動，今年第2季幾乎沒有案件營收，使得必應第2季營收僅0.46億元，6月有條件解封，第3季營收回升到2.84億元，但海外則沒有收入，公司持續提升台灣案件量，單季轉虧為盈，獲利0.15億元，前3季累計虧損1.07億元，每股虧損2.77元。

必應2019年演出規劃執行案件1566件，今年上半年疫情拖累，執行量大幅減少，第3季後逐漸恢復正常。整體來看，今年巡迴演唱會將近9到11場，都已經取消，明年是否恢復舉行還無法確定。

今年第4季仍來自於台灣營收貢獻，除了林俊傑「倖存者如你」新歌首唱LIVE，還有蔡依林及五月天在12月底「好好好想見到你」桃園四場演唱會收入。在跨年演唱會部分，除了主辦國際矚目的「台北最High新年城-2021跨年晚會」，其他如桃園、花蓮、台中（3場）、高雄等地全台共7場跨年晚會都有必應軟、硬體及整合相關服務的參與，7場跨年演唱會都將認列在第4季，第4季將是今年營運高峰。

大陸營收一年占比約20％，今年缺少這部分挹注，也影響到營運表現。目前跟大陸溝通瞭解後，估計要明年第3季大陸疫情較為穩定後，一線藝人陸續解封，必應在大陸的營收貢獻才會逐步增加。此外，必應在大陸只有一組工作人員，無法執行大量案件，大陸未來市場尋求當地資源跟合作夥伴，加速當地人才培育，拓展服務範圍。

(時報資訊)