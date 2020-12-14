PC及NB需求穩定，且工作天數恢復正常，嘉澤(3533)11月合併營收回升到16.44億元，由於11月合併營收優於預期，嘉澤預估，第4季營收可望與第3季持平，日系外資看好嘉澤可望受益於CPU平台升級，給予嘉澤「優於大盤表現」評等，目標價510元。

由於逐漸進入傳統淡季，且近期PC有晶片缺料問題，加上Whitley延後上市，原本嘉澤保守預估，第4季整體營運將較第3季下滑，不過，子公司嘉基(6715)業績回神，且伺服器回到8月及9月水準，讓嘉澤11月合併營收攀升至16.44億元，月增18.36%，年成長14.27%，優於公司預期，累計前11月合併營收為154.88億元，年成長13.35%，在11月合併營收衝高下，嘉澤預估，第4季整體營收有機會與第3季持平。

展望明年第1季，嘉澤表示，農曆年前NB需求穩定，不過有農曆年長假問題，預估明年第1季將較第4季季減兩位數，但會比今年第1季好。

日系外資看好嘉澤將受益於CPU平台升級，看好嘉澤2021年及2022年的獲利前景，給予嘉澤「優於大盤表現」評等，目標價510元，外資今天亦買超嘉澤230張，激勵嘉澤今天股價逆勢收紅。

(時報資訊)