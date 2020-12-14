為鼓勵青年學子創業，各大專院校近年積極開立創業課程，台中市政府與台中市工商發展投資策進會，14日於國立中興大學舉辦「台中市創業創新育苗資源共享平台啟動儀式活動」，期盼透過資源共享平台，整合各校資源、增進校際間交流，提供學生專業的創業思維與實務操作。

啟動儀式邀請工策會總幹事黃于珊、勞工局副局長羅群穆、經發局主秘倪世齡、教育專委賴緣如、中興大學校長薛富盛以及八所大專院校計畫負責人（國立中興大學、東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學），以及各界專家先進共襄盛舉。

工策會總幹事黃于珊表示，台中市政府積極推動產業升級轉型，透過校際創業資源交流共享平台，整合各校創業特色與各校專業領域師資，期盼交流激盪出更多元的創育作法；並建置育苗平台，培訓創業種子師資，建立大學完整創業生態系，興盛台中創業風氣。

中興大學校長薛富盛表示，創業創新育苗資源共享平台由國立中興大學作為發起學校，結合台中八所大專院校，整合各校原先已發展出具有區域性特色的創業課程，進行跨校際、跨領域的創業課程交流與創業PK競賽，藉此深化學生創業團隊跨領域的學習成效；並藉由跨校知識經驗交流與資源共享，開拓學生創業團隊的視野與充實跨領域的知識能力。

工策會說明，產、官、學三端的力量提供全方位的相關服務以提升整體創新創業的能量，而台中市政府也將一站式協助與輔導，希望吸引創投、加速器、新創業者，帶來豐富的創業資源，促進台中市產業技術提升，經濟發展並鼓勵全市的創新風氣得以成為國內創業首善之都。

黃于珊表示，今日的啟動儀式是個開端，不僅宣示鼓勵年輕人創業，更給予專業的訓練與指導，期許學生在畢業前即有企業經營的實作經驗與規劃，踏出校園後，能夠更快速與社會、職場接軌！

(工商 )