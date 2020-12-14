上市建商名軒開發（1442）競標土地，再下一城！14日公告，參與財政部國產署公開招標，成功得標台北市中正區的254坪地上權土地，地上權存續年限為70年，總計砸下7.1億元得標。

名軒14日公告，投標取得財政部國有財產署北區分署台北市中正區中正段土地70年地上權，土地為台北市中正區中正段一小段31、31-1、32地號土地地上權，佔地面積為254.10坪，總計以權利金7億1,388萬元取得，地上權存續期間長達70年。

(工商 )