名軒開發砸7.1億元 得標台北市中正區地上權254坪土地 17:402020/12/14 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上市建商名軒開發（1442）競標土地，再下一城！14日公告，參與財政部國產署公開招標，成功得標台北市中正區的254坪地上權土地，地上權存續年限為70年，總計砸下7.1億元得標。 名軒14日公告，投標取得財政部國有財產署北區分署台北市中正區中正段土地70年地上權，土地為台北市中正區中正段一小段31、31-1、32地號土地地上權，佔地面積為254.10坪，總計以權利金7億1,388萬元取得，地上權存續期間長達70年。 臺藝大多功能活動中心耗資6億 年底啟用對外開放 發文指議員夫承包營養午餐 張博洋尹立挨告今出庭 (工商 ) #名軒 #地上權 #北市中正區 #得標 #日公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市平溪區舉辦行動治理 全力傾聽民意 00:032020/12/14 生活 複合式鹿港轉運站商機無限 BOT招商說明會起跑 04:102020/12/13 《旺來報》 士達衛咖啡無預警倒閉 恐違大量解雇勞工法 11:132020/12/14 生活 中和秀朗橋北側開發案12／15召開事業計畫公聽 09:222020/12/13 區域情報-新北 南港轉運站BOT案 新壽砸60億元拚114年完工 16:002020/12/14 財經 深圳首開放港澳人士考公務員 446人爭5職位 18:312020/12/14 兩岸 台南超狂飲食園區明年初動工 網嘆：打趴台北一堆店 14:382020/12/13 生活 高雄推案王砸11億！城揚集團首度進軍地上權房市 17:302020/12/14 財經 高雄百貨商圈房價 夢時代漲最大 04:102020/12/14 產業．科技 《金融股》南港轉運站BOT案簽約 投資「錢」景柯P掛保證 15:402020/12/14 財經 南港轉運站BOT案簽約 打造東區門戶交通樞紐 18:202020/12/14 區域情報-台北 財經熱門新聞 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 緯創印度廠掀暴動 上萬支iPhone遭搶 蘋果回應了 - 財經 近30年首見 人民幣超凶猛 專家爆明年底最恐怖價位 - 財經 曾撂話買台積電！陸第2間校企恐破產 北京不想救原因曝光 - 財經 砍單iPhone 12傷到台積5奈米？專家不忍了驚爆1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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