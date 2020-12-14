因應疫情民眾生活型態改變與國旅市場升溫，和億生活集團旗下餐飲品牌積極搶進特色旅遊景區、購物商場拓點展店，看好台中麗寶樂園Outlet具有遊樂園、飯店及全台最大的摩天輪，結合歡樂、購物、度假的主題樂園展店，「添好運」已搶進台中麗寶Outlet設點並於12月19日（六）盛大開幕，以全新店型嶄新風貌，要讓休閒渡假的遊客，品嚐米其林星級美味港點，更多元的用餐新選擇。

配合新店開幕，添好運台中麗寶門市並推出「歡慶三重好禮送」，好禮一：自12月19日至明（2021）年1月31日止，添好運會員專屬優惠，只要消費滿500，即可獲得芋頭西米露乙份。

好禮二：12月19日與20日，消費滿2,000元即贈摩天輪搭乘券乙張，12月21日至12月31日只要消費多人套餐即贈摩天輪搭雙人搭乘半價券乙張，2-3人套餐贈乙張、四人套餐贈二張、六人套餐贈三張。

好禮三：12月19日舉辦搭摩天享好運，讓民眾搭摩天輪時也能享受米其林港點，以限定餐點搭配摩天輪套票，二款餐點脆皮冰火菠蘿油+酥皮焗叉燒包、好運一口蛋塔，脆皮冰火菠蘿油、酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇。

因應遊樂園區人潮眾多，為了讓遊客能快速便捷取餐帶著走，添好運台中麗寶門推出單人指定飲品三選一再搭配港點套餐組，共六款；雙人套餐自由選，飲品2杯+脆皮冰火菠蘿油搭配港點組合共四款可選擇！無論正餐或下午茶點心，品嘗港點輕鬆又滿足。

添好運台灣13號店，新增卡座包廂半開放式座位打造裝置藝術隔屏，重視用餐環境的舒適及隱密。來自香港「添好運」2010-2020連續11年獲得米其林一星，以食材用料新鮮，堅持「現點現做，即叫即蒸」，讓顧客享用到熱騰騰、口感十足的美味港點。

添好運在台第13號店，共有106個座位數。餐廳外觀特別以蒸籠打造裝置藝術隔屏，以實體蒸籠不規則堆疊的方式創造出一座量體結構，演示「即叫即蒸」的核心精神與價值。入口處可以看到黑白色階的懷舊照片，呈現出添好運在香港旺角第一間的創始店；帶領顧客進入時光走廊，也象徵著隨著時代的腳步，無論添好運如何的進化與發展，都不忘創始的初心。視覺設計以T+意象，T是添好運英文簡稱THW的第一個英文字簡稱，T+代表「添加好運」，期許透過米其林餐食為顧客帶來好運！T+圖騰屏風隔板，配色上主要以大地色系為主要色調來呼應食材的色澤，照明光線則以自然光的燈色來襯托出食材的美味。木製桌椅部分區域設置為半包廂半開放式的座位型態，提供更舒適的座位空間，讓家庭客群或團體客群享有更舒適隱私的用餐環境與溫馨歡樂或凝聚氛圍。

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