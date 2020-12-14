高市府為推廣高雄石斑魚與摩斯漢堡合作開發「龍虎石斑珍珠堡」，16日起逐步在摩斯漢堡百家門市限量開賣；而這個開發新品的契機，就是市長陳其邁10月底參加「高雄國際食品展」時，向摩斯漢堡推薦用石斑魚製作漢堡，並牽線與永安漁會合作，為漁民開拓新通路。

陳其邁表示，過去永安的石斑產值大概約11億左右，有6成是活魚運搬船到大陸，但現在大陸也開始養殖，加上受到疫情影響，石斑魚需要拓展更多元通路，他覺得做成漢堡或三明治很好吃，促成永安漁會與摩斯漢堡研發新品。

陳其邁說，永安漁會冷凍加工廠已經成立落成，可以進行加工魚片的處理，相信能加速漁產在市場上跟各大賣場通路的連結，可在國內市場有更好的發展。

摩斯漢堡董事長林建元表示，收到陳市長熱情邀請後，摩斯漢堡便開始積極研發龍虎石斑漢堡，花了近兩個月的時間研發出20多款品項，最後評估風味、口感等面向，搭配台灣在地生產的優質好米與蔬菜，終於開發出「龍虎石斑珍珠堡」。

每尾2公斤的龍虎石斑魚約僅可製成12塊原塊切片，再搭配鹹香味濃的金沙醬和四季豆、洋蔥片等香脆口感的蔬菜，美味的「龍虎石斑珍珠堡」令人吃了讚不絕口。海洋局表示，已交給摩斯500公斤的石斑魚，可製作限量1萬個漢堡，如銷售反應不錯，將再與摩斯談後續合作。

(中時 )