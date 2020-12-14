共機近期頻擾台、加上台美雙邊關係日益提升，兩岸關係陷入震盪，日前更有日本媒體爆料美國總統川普可能會在卸任前訪台。台灣智庫副執行長董思齊認為，川普要不要來，不是台灣能決定的，而且考慮到美國國內情況，這件事情操作起來有點困難，且川普訪台的行動並不能為他加分。

日本媒體《富士晚報》日前引用評論家談話指出，川普很可能在卸任前「突襲式訪問台灣」，再度掀起川普是否會在卸任前訪台的話題；前陸委會副主委張顯耀也認為，現在川普唯一能玩的，就是在國際政治上出一個重大絕招，那就是「訪台」

《中評社》報導，對於川普是否會在卸任前訪台，董思齊認為，這其實有點困難，因為川普要不要來台訪問，決定權在美國而非台灣，且作為美國總統，川普若真要訪台，在維安和議程設定上都要時間鋪陳。他更以美國環保署長惠勒訪台行程取消為例指出，美國方面還會考慮到花費成本的問題。

董思齊指出，如果川普要到台灣訪問，他也必須考量美國內部的政治情況，「現在因為疫情關係，加上中美高科技貿易戰等前提下，這些作為都不是加分的作法」。同時，董思齊也認為，川普不可能不顧大陸方面的反應。

(中時新聞網)