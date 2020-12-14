荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯、英國古典流行跨界歌手李美潔受邀到台南參與襪年耶誕活動，2人將停留約1個月時間，與台南市民一起揮別2020、迎接2021的到來，這段期間他們在南市府推薦下，也走訪不少在地景點，今天2人前往白河關子嶺泡溫泉、吃甕仔雞、喝咖啡賞美景，直呼好幸福。

台南市長黃偉哲說，關子嶺有全台灣最獨特的泥漿溫泉，加上遠近馳名的甕仔雞等料理，冬季的時候非常適合來趟放鬆的小旅行。

黃偉哲說，今年市府推出關子嶺跨年三部曲活動，包含泡湯賞夕陽、吃辦桌料理、欣賞連線演唱會等，他不只推薦馬丁與李美潔趁著來台時享受一下，也推薦國內外民眾一起來玩，用溫泉洗掉令人不快的2020。

馬丁與李美潔除了泡溫泉、吃料理外，也前往國定三級古蹟火山碧雲寺，欣賞閩南式的廟宇建築及台南山區的秀麗景緻，也品嘗了在地的東山咖啡，放鬆了一天，直呼好幸福。

(中時 )