林于凱建議環保局提前半天發送空汙預警，讓主辦單位有時間彈性能進行調整。（取自市議員林于凱臉書／袁庭堯高雄傳真）

高市上週末兩日空汙嚴重，教育局12日晚間緊急宣布13日戶外賽事全數停辦，但「2020年高雄市國民小學假日田徑對抗賽」主辦單位晚間8點多才接獲通知、應變不及，30間參賽小學遊覽車承包費及餐費共計40多萬元全來不及取消、通通報銷，學生家長抱怨連連。

以高市教育局現行AQI五色旗模式規範，橘旗就需求學童戴口罩、減少激烈運動；紅旗除戴口罩之外，激烈運動擇期改辦。教育局12日晚間8時許依環保局空品預報資料（指高市13日AQI預測為橘色至紅色警示），緊急宣告各級學校戶外運動賽事停辦或自行調整辦理形式，運動發展局也緊急宣告13日「2020年高雄市國民小學假日田徑對抗賽」停辦。

「2020年高雄市國民小學假日田徑對抗賽」由高市體育總會主辦，原訂13日在左營國家體育場舉辦，分國小男、女組田徑賽及親子接力100公尺接力賽，採網路預先報名制，吸引30間國小學童及家長組隊參賽。

時代力量高雄市議員林于凱事後接獲不少家長陳情，表示賽事突然臨時取消，讓大家措手不及相當困擾。以每家學校租用一台遊覽車萬元、每名小朋友餐費百元估算，當天活動緊急取消，至少40多萬元預繳費用泡湯。

林于凱認為，大型活動賽事涉及多方單位討論與協調，若於晚上8點才接到通知，很多準備將無法順利進行。

林于凱建議環保局，將空汙預警通知提前半天發送，讓主辦單位有時間彈性能進行調整，市府相關單位也該針對活動申請、告知主辦單位可能風險並多加宣導。

林于凱也質疑，在興達電廠燃氣機組環評會上，經濟部次長曾文生曾承諾，若有紅色警戒預告應進行燃煤機組降載，空汙來源雖多元，但環保局還是應就能調整部分進行處理。

(中時 )