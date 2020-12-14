桃園市環保業者不滿外縣市自2015年垃圾處理費用逐年上漲，從每公噸2千元漲至4千元以上，大幅影響桃園市場價格，桃園市水肥公會理事長顧志祥發動數十台環保車輛，預計16日早上10點前往桃園市政府及環保署陳情，維護桃園環保業者權益。

顧志祥表示，外縣市的處理機構透過各種因素進行階段性的價格調漲，同時也以保護當地業者及居住環境作為理由，嚴格限制他縣市的廢棄物進入，導致桃園市的清除業者資源有限、垃圾無處可去，顧志祥號召數十輛環保車輛前往桃園市府陳情，預計早上9點先於經國特區集合，抵達桃園市府後停留30分鐘，再繼續前往環保署。

顧志祥指出，桃園市的工廠眾多，也是各大產業集團的生產重地，廢棄物的產出量更高達全台的3分之1，但各大集團的總部及營運中心卻不在桃園市，地方稅收也不是繳給桃園市府，該工廠的廢棄物卻是由桃園消化，導致稅收資源分配不符，顧志祥建議，桃園市府應要求該公司註冊並依法繳納稅款，或工廠產生的廢棄物，應回到註冊地進行後續處理。

顧志祥說，桃園市以資源共享為出發點，並沒有限制外縣市的廢棄物進入桃園，卻導致桃園市本身的廢棄物沒辦法完全處理，盼桃園市府能擬定自治條例，藉此約束桃園市的廢棄物處理機構及再利用機構應優先處理產源為桃園市內的廢棄物，若有餘裕量時，廠商向主管機關報備後，再收取外縣市的廢棄物。

顧志祥坦言，桃園市擁有多種類的廢棄物處理機構及再利用機構，相對於其他縣市更有優勢，期盼桃園市府能讓桃園市重新取得資源分配主導權，也讓廢棄物處理及清除業回到合理公平的營運空間。

(中時 )