中華航空將於16日歡慶61周年，首架777F貨機也完成整備，蓄勢待發。華航全新引進的777F雙引擎全貨機，具備省油高效能的優勢，成為華航機隊在後疫情時代的生力軍，開啟華航貨運新世代。華航已獲國際協會醫藥品冷鏈運輸認證，。

華航董事長謝世謙表示，在全球航空業面臨疫情衝擊之際，華航靠著貨運團隊全力衝刺，充分利用18架747-400全貨機運能，每周貨機運行數量增加20％；並善用客機腹艙載貨，甚至開創客艙裝載貨物服務，累計今年1到11月貨運營收較去年同期增加達83％，成為支撐華航的主力，讓華航能在艱困的風雨中持續向前，因此要特別感謝全體員工、特別是貨運團隊的努力。

謝世謙指出，華航訂購的6架777F貨機，規劃在2020至2023年完成交機，首架777F貨機已在12月1日抵台，2021年1月底前將再交付兩架，這3架777F貨機投入後，對華航貨運是如虎添翼，明年後疫情時代以21架貨機的規模運轉，開啟華航貨運新世代，預期在疫苗配送及市場對航空貨機需求急迫下，為華航貨運創造更多的現金收入。

華航首架777F貨機編號B-18771，採用2004年退役的747F貨機編號，象徵新世代貨機交接，傳承華航位居全球第六大航空貨運的輝煌，再創高峰。

為了歡迎華航家族新成員，彰顯新機隊特色，777F機隊採用全新塗裝，維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，延續華航「紅梅揚姿」的精神。這架貨機已完成整備及驗證，接下來將主要派飛亞洲、北美等貨機航點。

777F貨機雙發動機的優勢，約可節省20％油耗，航程較現有747貨機更長，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。全機亦配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機之貨盤抑制系統，為精密儀器及溫控等高價貨物做好準備。

華航為台灣唯一獲得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸國際認證的航空公司（The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma）的航空公司，是全球17家可提供溫控冷鏈服務的航空貨運業者之一。

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