崑鼎旗下子公司昱鼎能源科技開發，投資興建桃捷青埔機廠太陽光電廠完成併聯發電，14日舉行啟用典禮，昱鼎表示，昱鼎所投資興建的桃捷蘆竹機廠、青埔機廠太陽光電廠，兩案已陸續完工並完成併聯啟用，總設置容量達5.5MW，將提供1,600戶家庭一年用電，桃捷成為國內綠電貢獻量最大的捷運系統，為桃園打造設置容量第一的最大公有房舍太陽光電廠。

桃園市政府近年積極推動綠能屋頂計畫，桃捷公司於蘆竹及青埔兩座維修機廠屋頂裝設太陽能板，並由昱鼎負責整體規劃、投資、興建與營運。

桃捷公司歷經二年陸續建置完成蘆竹機廠與青埔機廠太陽能光電系統，已成為全台捷運界公有房舍設置太陽能光電系統最大場域。桃園市經濟發展局局長郭裕信表示，桃園捷運是公有部門單一量體太陽能裝置最大發電量的貢獻者，桃園從升格以來積極發展再生能源，目前所有再生能源裝置發電量約500百萬瓩（MW），是北部第一名。

去年6月桃捷蘆竹機廠已啟用太陽能光電系統，蘆竹加青埔機廠兩案共設置約17,500片太陽光電板，年發電量約582萬度，除增加電力及售電收益，更可幫助降低室內溫度有效節能，總回饋金達642萬以上。

昱鼎致力於推廣再生能源，積極活化閒置空間興建太陽光電設施，並於軌道交通領域，累積豐富太陽光電設置經驗與實績，設置總量為台灣業界第一，目前已完工超過70個案場的併聯發電，年底營運及已開發總容量累計將突破100MW，累計發電量達2.6億度，減碳量達14.2萬公噸，此外，昱鼎與高雄捷運、台灣高鐵、台灣港務公司、台灣菸酒公司等合作案正持續執行中。

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