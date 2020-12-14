行政院院長蘇貞昌拿三倍券買漫畫給孫女，卻被眼尖網友發現打行政院統編，而不久前前發言人丁怡銘因為誣指冠軍牛肉麵使用萊牛而下台，蘇揆舉動再度引發爭議。國民黨女立委鄭麗文表示，牛肉麵才被抓包，馬上又爆出這麼荒唐的事情，她也揭穿「行政院同一套路騙大眾」的SOP。

鄭麗文14日在臉書發文痛批蘇貞昌，丁怡銘抹黑牛肉麵店，買牛肉麵還打統編被抓包，再推說是秘書習慣打上。當時民進黨立委，不管公開承認用統編報帳涉及公開貪汙，竟然說道歉就可以了。蘇貞昌買漫畫送孫女，卻被記者拍到熟悉的03722403(行政院統編)，「三民自」其中的民視還悄悄下架這則新聞。

她質疑，蘇貞昌推責任，有人多此一舉、多事，行政院秘書長趕緊說明是交際科同仁的錯，民進黨立委蘇巧慧，竟說有沒有統編不是重點。民進黨人對於自己的缺失永遠都是輕輕放下，果然是雙標黨。牛肉麵才被抓包，馬上又爆出這麼荒唐的事情，如果沒被眼尖媒體和大眾抓包，當初的牛肉麵會不會變成全民買單？蘇貞昌這張發票會特意拿去換嗎？

究竟還有多少行政院的統編、行政院的報帳可能有問題呢？原本行政院一貫套路是，公費公帳報好報滿，出事they的錯「行政院長官出包->屬下的錯->民進黨幫講話，企圖搓湯圓跟大眾說沒事，現在還多了親綠媒體下架新聞」，她強調，「民進黨關中天之後，一言堂時代正式開始」。

行政院同一套路騙大眾 前行政院發言人丁怡銘抹黑牛肉麵店，買牛肉麵還打統編被抓包，再推說是秘書習慣打上。 當時民進黨立委，不管公開承認用統編報帳涉及公開貪汙，竟然說道歉就可以了。 行政院長蘇貞昌昨天買漫畫送孫女，卻被記者拍到熟悉的0372... 由鄭麗文發佈於 2020年12月13日 星期日

(中時新聞網)