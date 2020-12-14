25歲張姓男子13日晚間騎機車尾隨18歲許姓女大生，想認識許女，但許女拒絕。許女於是將機車騎到附近的加油站，請民眾協助報警。警方14日下午到大寮區東隆街一帶拘提張男到案，目前正在釐清他犯案動機。

仁武警方調查，當時許女在回家途中，發現遭陌生張姓男子尾隨，並於停等紅燈時，遭對方搭訕、騷擾。許女拒絕張男的要求，張男於是用手拉許女的外套，造成外套拉鍊損壞。許女這時加速油門離去，到附近的嶺口加油站尋求庇護，報警處理。

由於不久才發生馬國女大生的隨機性侵命案，警方不敢大意，仁武與旗山警方在13日晚間立即組成專案小組，經調閱監視錄影畫面，確認張嫌使用車輛，再擴大調閱監視器，分析過濾嫌犯逃逸路線，於14日下午3時許，查獲張嫌到案。

至於張嫌是否為預謀犯案，警方表示，此點還要釐清。警方也籲請民眾，若遇到類似的情況，請冷靜處理，尋找加油站等明亮處，尋求協助並即時報案，且能提供嫌疑人相關特徵供警方偵查。

此外，警方也呼籲民眾下載警政服務APP（110報案）系統，該APP功能可讓後端員警即時查知報案人位置，即使報案人未發聲，員警也能即時前往偵處，縮短報案時間，即時協助。

(中時 )