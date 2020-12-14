不爽老公外遇，妻子「組閨密團」抓姦，不過畫面一看，竟然全都是年過半百的長者們。一名年約90歲的老翁，日前被80歲的妻子發現外遇，對象還是小自己20歲的女子，妻子氣壞找來閨密們到大街上抓姦，影片曝光後掀起熱議，網友認為一切都很荒唐，更形容根本是「抓猴長照團」。

這段抓小三影片在越南瘋傳，90歲的老翁認識60歲的小三，兩人發展婚外情，但紙終究包不住火，80歲的妻子發現老公外面有女人，因此趁老公出門時偷偷跟蹤，同時找來自己的好朋友們助陣，一群奶奶級的長者直接在大街上抓姦。

妻子與閨密們當街痛罵小三，團團圍住這兩個人，90歲老翁似乎被嚇到也感到丟臉，一句話也說不出來，而小三也被正宮的大陣仗驚呆，閨密們砲火非常猛烈，直嗆小三「買了有壯陽藥的潤滑劑是想怎樣」？

「抓猴長照團」也讓網友看傻眼，驚呼阿公身體很勇健，奶奶們則是非常嗆辣，「做夢才會發生的故事情節」、「這畫面也太荒唐」、「阿公要跪洗衣板了」、「薑是老的辣」、「阿公身體好喔」、「奶奶很潑辣」、「真的很狂」。

(中時新聞網)