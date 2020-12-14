新竹一家中醫診所的中醫師，涉嫌在為女患者聽診時，趁機伸「鹹豬手」摸胸部，1名被害人將中醫師猥褻行為上傳臉書，另1名被害人則向警方報案，中醫師則矢口否認犯行，檢方偵查後認中醫師涉妨害性自主等罪，依法提起公訴。

檢方偵查，這名中醫師在2018年7月月底為甲女在診療室看診，甲女稱有氣虛及水腫，中醫師利用聽診的機會，將聽診器深入內衣，放在女病患胸部上游移，並用手指碰觸對方胸部藉此猥褻，事後甲女察覺有異，匿名將遭遇PO上臉書社團。

2019年3月26日，該名中醫師替乙女看診時，在診療室同樣將聽診器放在乙女胸部上游移，並藉機用手揉捏對方胸部，乙女十分厭惡，看診完直接質問診所櫃台「醫生是否會亂摸」，並將遭遇傳簡訊給母親，後向警方報案。

中醫師在檢警查時，承認有替兩名女病患看診，矢口否認藉機猥褻。檢方調閱2名被害人病歷與現場監視器畫面，認中醫師涉犯對於因醫療關係受自己照護之人利用機會猥褻罪嫌，依法提起公訴。

檢方認為中醫師先後利用醫療機會猥褻2名女病患，犯意互殊，罪名有異，建請法官分論併罰。

(中時 )