大陸知名編劇、製作人于正，出品過不少火紅劇戲，也捧紅了像楊冪、趙麗穎、陳曉…等藝人；2018年的《延禧攻略》又讓于正紅了一波，連帶捧紅劇中的吳謹言、許凱。近期他加入《我就是演員》(原：演員的誕生)擔任演技導師，不少觀眾發現，于正在外型上似乎和以往大不相同。

于正是真的瘦了！先前他曾在一次訪問中提到剛開始自己花了一個半月的時間認真瘦身，把主食全部戒掉，吃肉也吃菜，而且每次都吃飽，但他從來不吃放糖的東西，持續一陣子之後，近期在《我就是演員》中亮相的他，果然讓人耳目一新，從以前油膩的大叔變成型男小鮮肉，讓章子怡看了都忍不住誇于正真帥。

于正瘦身成功後，與往日樣貌相差甚遠 (圖/ 微博)

而于正自己今(14日)也在微博中發文分享去油的方法；他在文中一共分成7點，其中第7點「別像怨婦一樣整天看不慣」他也在留言區明白說是針對同行那些書讀得少、沒什麼作品，整天忌妒別人的人所寫的，並且還說怨天尤人改變不了現狀，你死心吧！

總是陷入抄襲風波的于正，也引來不少網友在貼文底下抨擊他不要再行賄、抄襲…等負面留言，他不改以往風格，正面回應：「太好了，這些子虛烏有的罪名給了我一個告他誹謗的理由，我絕對不會放過他的！」。

于正在留言區裡「有話直說」 (圖/ 于正微博)

(中時新聞網)