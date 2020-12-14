嘉義縣2019年4月1日啟動「65歲以上長者及55 歲以上原住民」樂齡活動假牙補助計畫，現在已經破1萬人完成裝置，14日為展現假牙裝設成果，縣府衛生局邀請裝假牙的長輩大口吃雞腿。（呂妍庭攝）

嘉義縣2019年4月1日啟動「65歲以上長者及55 歲以上原住民」樂齡活動假牙補助計畫，現在已經破1萬人完成裝置，14日為展現假牙裝設成果，縣府衛生局邀請106歲陳阿嬤大口吃雞腿，幫陳阿嬤裝假牙的醫生李口榮說，阿嬤來看醫生時，幾乎沒什麼牙，還是孫子抱著她進診療室，當時阿麼說已經好久沒辦法吃東西，所以很瘦弱，沒想到裝假牙後，阿嬤能自己行走，體力變好很多，認為樂齡活動假牙補助計畫應繼續推動下去。

「看到老人家因為有了一口好牙可以吃東西，臉上滿是開心的表情，我真的很歡喜，因為這是我最想做的事。」，嘉義縣縣長翁章梁在嘉義縣補助老人活動式假牙突破1萬人記者會中，有感而發地感謝嘉義縣牙醫師公會、牙科診所和衛生局團隊近2年來突破重重困難的努力，終於讓老人家不再因咀嚼困難而影響身體健康，也讓老人家的生活品質和人際關係有了大大的改善。

嘉義縣2019年4月1日啟動「65歲以上長者及55 歲以上原住民」樂齡活動假牙補助計畫，現在已經破1萬人完成裝置。（嘉義縣政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣2019年4月1日啟動「65歲以上長者及55 歲以上原住民」樂齡活動假牙補助計畫，現在已經破1萬人完成裝置。（嘉義縣政府提供∕ 呂妍庭嘉義傳真）

不只百歲陳阿嬤裝置活動式假牙後能吃粽子、滷肉和雞腿，住在阿里山鄉達邦村80歲的莊阿嬤，同樣缺牙幾十年，現在假牙裝好了，可以吃到美味的山豬肉，她特別感謝縣長翁章梁將牙科醫療送到山區，照顧偏鄉的民眾。

嘉義縣衛生局指出，嘉縣老年人口居本島之冠，老人假牙補助政策獲得嘉義縣牙醫師公會全力支持，迄今已有40家合約院所，今年更結合扶輪社捐贈的｢口腔保健醫療專車｣，提供偏鄉阿里山鄉豐山村、來吉村及無牙醫村的六腳、東石鄉假牙裝置巡迴服務，目前設有49處服務據點、近60位牙醫師加入服務，照護涵蓋18鄉鎮市。

翁章梁表示，補助老人活動式假牙政策需要很多人的努力，才能克服種困難，假牙裝置明年持續辦理，鄉親不用擔心來不及申請，可就近到合約院所評估，完成裝置有咬合不適應者，一定要定期回診調整。

(中時 )