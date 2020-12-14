雲林縣北港朝天宮300年首次大法會，用科技打造全方位防疫系統。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮300年首次大法會，用科技打造全方位防疫系統。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮為祈求新冠肺炎疫情早日消退，15日起舉行為期14天的「悲心廣行」水陸普度法會，廟方14日表示法會現場將採用ECOHEAL與光合電子樹淨化空氣，並搭配Bobii（保庇）熱顯影體溫快篩機，在法會活動範圍架構全方位的防疫系統。

北港朝天宮針對新冠肺炎疫情，今年初舉辦梁皇法會為台灣祈福，信眾熱烈響應，因此再規畫規模更大的水陸普度法會，10月底展開籌備工作，目前已完成7大壇布置，對於防疫措施更是不敢掉以輕心，與科技公司合作進行「科技防疫」。

朝天宮董事長蔡▲▼（▲左口右永。▼得的彳改為金）表示，廟方舉辦300年來首次水陸大法會，祈願疫情早日止息，為落實防疫，法會現場採用ECOHEAL與光合電子樹高科技產品，並搭配Bobii（保庇）熱顯影體溫快篩機，讓信眾多1分保護，安心參與法會活動。

ECOHEAL與光合電子樹可改善室內空氣品質，採用寬頻譜多波長專利，以歐美進口燈管進行光合離子化，達到水氧分解電勢轉換高效淨化因子，並獲得SGS空氣細菌抑制、甲醛去除、A 型流感病及毒腸病毒71型抑制、SGS臭氧及懸浮微粒PM2.5去除檢測認證。

北港朝天宮並訂製了10萬個防菌口罩，共有銅離子層、鋅離子層、竹碳裡布、PTFE薄膜等7層材質，兼具抗菌、防水、透氣功能，蔡▲▼強調「只送不賣」，凡參加法會的信眾及宮廟都可獲贈，共同落實秋冬防疫專案的8大類場域需配戴口罩措施。

(中時 )