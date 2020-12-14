美國消費技術協會 （Consumer Technology Association; CTA） 宣布首度全面上線的 CES 2021 即日起開放報名，並將成為全球最大型的線上展會之一。這場科技盛事將於2021年1月11日至14日線上開展，讓全球科技社群能齊聚一堂，發布最新一代產品、舉辦媒體活動、並在主題演講中分享來自產業領袖的觀點。

美國消費技術協會總裁兼執行長 Gary Shapiro 表示：「我們重新構想了 CES 2021 的體驗，創建了一個可以啟發、互動，並推動全球科技產業邁向未來的線上平台。從產品展示會到引人入勝的產業領袖系列活動，CES 2021 將是一個前所未有的個人化體驗。我們很高興能夠透過首個全面上線的 CES 創造歷史，並提供一個安全且高效率的平台，讓產業人士能夠齊聚交流。 」

即日起，與會人士及媒體可以報名參加CES。即日起至1月3日的報名費用為149美元，自1月4日起則增加到499美元。CES 2021將有超過1,000家廠商參展，展示創新產品。參展廠商包括頂尖科技品牌埃森哲、博世、佳能、海信、IBM、英特爾、聯想、LG電子、賓士、Panasonic、三星電子、TCL及Voxx。其他非傳統科技品牌包括普利司通、Caterpillar、強鹿、萊雅、歐姆龍健康事業及P&G寶僑家品。

全球觀眾都能參與CES的主題演講，一同搶先體驗最新的未來科技。已確認參與的講者包括AMD總裁兼執行長 Lisa Su 博士、通用汽車董事長兼執行長 Mary Barra 、以及 Verizon 董事長兼執行長 Hans Vestberg。完整講師陣容將會陸續公開。

CES 2021 將於 2021年1月11-14日進行舉辦。其中1月11日為媒體專屬日與媒體專屬活動場次；1月12至13日將是展商展示與大會活動，1月14日則是CES 合作夥伴活動。今（14）日CTA也公布了1月11日媒體日將會參展的廠商名單，包含英特爾/Mobileye、Kohler、LG電子、麥格納國際、施奈德電機、創維、索尼、TTA台灣科技新創基地、TC、博世、佳能、開拓重工、HERE Technologies、海信、賓士、歐姆龍健康事業、Panasonic、飛利浦、三星電子等。

(科技)