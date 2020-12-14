永豐金證券深耕量化交易，積極發展資料科學與AI技術，領先業界創立AI投顧團隊，永豐金證券投顧部表示，目前已運用網路爬蟲在內等4大AI技術，打造「AI幫你顧」新形態服務，架構包括金融訊息監控、投資機會、風險監控及Line＠客服機器人等四大面向功能，以「智能理財、開放架構、精準服務、即時反饋、全面數位」Fintech證券的目標邁進。

永豐金證券與台灣量化交易協會、台北科技大學、台北商業大學、東吳巨量資料管理學院共同舉辦「2020人工智慧與金融科技研討會」，永豐金證券投顧部分享《Fintech證券的未來》及《金融交易即時數據處理技術》，永豐金證券表示，目前已運用NLP（自然語言處理）、深度學習CNN及LSTM、K-means分群／RNN等演算法、及Line＠自動化全天候服務等技術，發展包括「AI幫你顧」及Python API等數位智能服務，實際運用成果如下：

金融市場輿情監控：每日彙整財經新聞及社群的最新文章，提取熱門關鍵字、分析最多新聞（或受到最多討論）的個股，並擷取文章重點，讓投資人快速掌握金融市場的熱議事件。

AI投資機會：追蹤全球主要商品，根據機器學習CNN與LSTM演算法建立金融預測模型，獲得優化的投資時間點與配置分析，提供交易機會、持股健檢與資產配置建議。

金融市場系統風險監控：監控金融市場商品（股／債／匯／大宗商品等），使用機器學習K-means與RNN演算法建立風險模型，分析市場多空波動，提供系統風險預警。

Line＠客服機器人：持續將新技術應用於Line＠平台服務，可提供全天待命，依照不同使用群體特性，提供精準服務。

永豐金證券已在Line＠平台建構AI幫你顧、智能讀報、大師選股、全球市場圖表、財報亮點、高手學程等服務；此外、備受矚目的「豐存股」，亦運用AI智能提供包括多樣化ETF投組，小資理財存股策略。

永豐金證券是台灣第一家在開放環境提供Python API交易介面的券商，2020年9月份API市占率躍升市場第一名，透過《金融交易即時數據處理技術》，投資人可以建構符合自身需要的自動化交易策略、資金與部位管理策略，可在單一平台實現結合AI深度學習應用量化交易策略。永豐金證券以建構「金融API生態圈策略聯盟」為目標，持續與新創公司合作開發創意服務，共享開放式金融科技平台。

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