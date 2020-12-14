高雄銀行持續響應並落實總統蔡英文投資青年政策及高雄市市長陳其邁的挺青年政策，積極推廣經濟部主導之「青年創業及啟動金貸款」業務，於12/12及12/13，由高雄銀行董事長董瑞斌偕同高雄市政府青年局局長張以理，率領高雄銀行及高雄市政府同仁到駁二藝術特區及高雄文化中心商圈進行掃街廣宣活動，於活動現場面對面向新創、文創業者解說青年創業及啟動金貸款相關優惠訊息，獲得現場年輕人熱絡的回應，氣氛活潑熱鬧。

高雄銀行指出，有興趣的民眾可以親洽鄰近的營業單位，均有專人可為您詳細解說青年創業貸款相關細節，提供有志青年融資業務諮詢服務。

高雄銀行深知創業艱辛，中小企業為經濟發展的基礎，年輕人更是國家未來的希望，因此積極推動青年創業貸款業務，於2019年榮獲經濟部頒發「新創事業相挺獎」，顯示推動政策性貸款業務深受肯定，同時高雄銀行做為高雄市政府的代庫銀行除持續傾力支持政府政策，更力挺在地青年創業，讓年輕朋友輕鬆展開創業第一步，展現自信及軟實力實現夢想外，也為高雄銀行開拓更多年輕客群，讓高雄銀行與在地青年共同成長，創造三贏局面。

(工商 )