屏東王姓男子為照顧高齡病母,特聘印尼籍移工小珍(化名)協助看顧,但王男竟趁母親住在加護病房時,偷偷進入老母房間,對女子侵犯得逞,過程約10分鐘,結束後僅留了句對不起便離開,小珍隨即對外求援,屏東地院審酌後依強制性交罪判刑3年10月,可上訴。

小珍向警方泣訴,「阿嬤那時候住在加護病房」,所以當天只有她一個人在房間,老闆當時拿著床跟棉被走進來,「我問他要幹嘛」,他東西一放,就用手把我壓在床上;小珍頻頻揮手,但仍因對方體型及力氣讓她根本毫無招架能力。

接著就把手伸進我的衣服裡並開始摸我的背,「他的手很冰」,之後又把我衣服掀起來,小珍回憶過程時不斷啜泣。

事後他傳了訊息給王男說,「I am so good why do you want to hurt me 」(中文意指我這麼好,為何你要傷害我);小珍表哥之後來訪,她則向表哥說「哥哥救我」,身心已明顯受創。她報警後也隨即離境,至今未再踏入台灣。

承審法官詢問王男時他答道,「她只有閃躲」、「我覺得她有意願跟我發生性行為」,法官認為,小珍僅到此處工作數月,與雇主應無設詞陷害的必要,且案發後她向外籍移工專線報案,情緒恐慌焦慮,因此判決妨害性自主罪成立。

(中時 )