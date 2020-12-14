屏東王姓男子為照顧高齡病母，特聘印尼籍移工小珍（化名）協助看顧，但王男竟趁母親住在加護病房時，偷偷進入老母房間，對女子侵犯得逞，過程約10分鐘，結束後僅留了句對不起便離開，小珍隨即對外求援，屏東地院審酌後依強制性交罪判刑3年10月，可上訴。

小珍向警方泣訴，「阿嬤那時候住在加護病房」，所以當天只有她一個人在房間，老闆當時拿著床跟棉被走進來，「我問他要幹嘛」，他東西一放，就用手把我壓在床上；小珍頻頻揮手，但仍因對方體型及力氣讓她根本毫無招架能力。

接著就把手伸進我的衣服裡並開始摸我的背，「他的手很冰」，之後又把我衣服掀起來，小珍回憶過程時不斷啜泣。

事後他傳了訊息給王男說，「I am so good why do you want to hurt me 」（中文意指我這麼好，為何你要傷害我）；小珍表哥之後來訪，她則向表哥說「哥哥救我」，身心已明顯受創。她報警後也隨即離境，至今未再踏入台灣。

承審法官詢問王男時他答道，「她只有閃躲」、「我覺得她有意願跟我發生性行為」，法官認為，小珍僅到此處工作數月，與雇主應無設詞陷害的必要，且案發後她向外籍移工專線報案，情緒恐慌焦慮，因此判決妨害性自主罪成立。

(中時 )