107/9/23酒測值達1.27造成一死二傷

Uber司機郭俊邑前年酒駕連闖5紅燈，衝撞3輛機車，造成1死2傷慘劇，刑事二審遭依殺人等罪重判12年6月刑，另有一條公共危險罪遭判刑6月，得易科罰金。死者雙親另告民事求償，台北地院民庭今判郭男應賠1168萬餘元，可上訴。

郭俊邑2018年9月23日凌晨和朋友在KTV飲酒作樂，清晨5點酒後駕車，連闖5個紅燈，在台北市基隆路三段發生連續車禍，總共撞倒3名機車騎士，再失控撞上路邊的房子。其中，陳姓女騎士傷勢過重，送醫後仍不治。

檢方偵查認為，郭俊邑的駕駛行為如同「恐怖攻擊」，依殺人罪起應。一審北院刑庭認為無法證明郭男有不確定殺人故意，依公共危險罪「酒駕致人於死」判刑8年。

二審高院認為，確實無法證明郭男第一撞構成殺人，仍公共危險罪「酒駕致人於死」判刑6月，得易科罰金，但郭男車禍後沒停車查看，反而加速逃逸，此時已有不確定殺人故意，進而導致第二、第三撞，甚至撞死陳女，改依殺人、殺人未遂罪判刑12年6月。全案已上訴最高法院審理中。

陳女的父母另提民事訴訟，求償醫療費、喪葬費、扶養費及金神慰撫金共2779萬4776元，北院民庭酌減部分舉證不足的金額後，共判賠1168萬2503元。

(中時 )