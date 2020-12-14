俄羅斯航太局（Roscosmos）表示，安加拉-A5重型運載火箭(（Angara -A5)的第2次試射終終成功；這是俄國太空發展的重要進展，航太局局長興奮的說「該死!終於升空了」，同時總統普丁特別發表賀電，表示這將對國家安全具有重大意義。

物理學網(phys.org)報導，俄羅斯最主要的運載火箭是服役超過50年的「聯合號」(Soyuz)，運載能力屬於中型，而力量更大的火箭是1960年代的「質子號」(Proton)，可將20噸的有效載荷運到高層軌道，如今質子號已經需要新型火箭接替，也就是安加拉火箭計畫。安加拉（Angara）是西伯利亞的一條河流，流經貝加爾湖。

安加拉火箭計畫是蘇聯解體後，俄羅斯聯邦首次研製的新一代太空火箭，不過研發過程很曲折，期間一直受到製造延誤和技術問題的困擾，包括去年發現的發動機存在缺陷，可能會在發射過程爆炸。

上一次的試射已是6年前的事，當時並沒有裝載任何物品。這一回的試射則有模擬貨物在期間。俄國航太局份聲明中說，發射後12分28秒，貨物艙與第3節火箭成功分離，顯示任務成功。

俄國航太局局長羅格津(Dmitry Rogozin)在Twitter上興奮的發布了這一消息，張貼了一張安加拉火箭的圖片，並寫道：「她飛了，該死！」(She flies, damn it!)

俄國總統普丁在得知這一好消息後表示，希望新型太空火箭能夠重振俄羅斯的太空事業，並減少對其他國家的依賴。

近年來，俄國航太局遭受了一系列腐敗醜聞，包括在建設的東方太空中心發射場(Vostochny Cosmodrome)期間，工程承包商被爆出貪瀆。

(中時新聞網)