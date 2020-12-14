草屯療養院試辦精神醫療call center，並透過全國各縣市衛生局建立台灣北、中、南、東等26家醫療機構合作機制，結合警消護送就醫，協助病人獲得及時醫療照護與必要的留觀住院服務。（馮惠宜攝）

草屯療養院14日在台中辦理「精神醫療緊急處置專線中心線上諮詢服務與留觀服務」成果發表會。（馮惠宜攝）

家人或鄰居出現疑似攻擊性精神疾患怎麼辦？衛生福利部委託草屯療養院成立24小時「精神醫療緊急處置線上諮詢」專線，可藉由「專業高風險檢傷評分量表」做出評估並提供處置建議，以049-2551010廿四小時服務全國，四個半月共接受520案次諮詢，成功護送就醫者達117件；來電諮詢者有高達20％為家屬。

近年台灣陸續發生牙醫被殺、鐵路警被殺以及小燈泡等精神病患因未規則就醫傷人事件，為協助家屬、警消等人員判斷患者有無緊急就醫需求，草屯療養院承接「精神醫療緊急處置線上諮詢服務與留觀服務」，這也是全國第一個為協助護送精神病人就醫判斷，所成立的24小時電話諮詢中心。

草屯療養院14日上午，在台中辦理成果發表會，邀請各縣市政府衛生局、警消單位、社福機構以及全國26家合作醫院參加。草屯療養院副院長丁碩彥表示，call center電話專線成立至今，共接受520案次的諮詢電話，諮詢原因以「不確定是否需要強制送醫」為最多，其次為「不確定是否精神疾病」。

另，諮詢人員類別方面，以警消人員諮詢案件最多，約212件佔率4成。其他為一般諮詢，顯示民眾仍然有精神醫療相關諮詢的需求獲得協助。經由本專線成功護送就醫者有117件，對於協助社區精神病人緊急送醫，已有一定的成果。

衛生福利部心理及口腔健康司科長賴淑玲表示，該試辦計畫中520案次的諮詢電話，其中有高達1／2過去未登錄在政府精障系統，這也顯示，該系統的確有助於讓更多患者得到妥適治療；而台中市衛生局副局長陳南松建議，專線應比照1999、1922更易記、好記。

(中時 )