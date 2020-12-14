針對賴鴻誠轉隊案，富邦悍將選擇補償方案為「部份轉隊費及指定選手之補償」，並指名楊瑞承選手加盟，對此楊瑞承在臉書粉絲團表示，成為首位自由球員補償轉隊，心情很平靜，「想了一下或許這就是職業棒球。」

賴鴻誠新球季轉披桃猿球衣，依中職自由球員轉隊補償方案，原球隊可選擇125%年薪全額補償或是75%的補償金外加25人保護名單外的1名球員。

最終悍將決定選擇「錢＋人」，挑中2019年季中選秀第七輪的楊瑞承，成為首位自由球員補償轉隊的球員。

楊瑞承先感謝桃猿在去年挑中他，讓他能踏入夢寐以求的職棒殿堂，「給我這個大齡選手機會與栽培才有今天的表現。」之後並感謝悍將球團青睞，「我會好好表現。」

楊瑞承表示，成為首位自由球員補償轉隊，心情很平靜，「想了一下或許這就是職業棒球，國外轉隊為新東家效力很平常，球迷也習以為常，中華職棒在改變，球團在進步選手也要跟上腳步，身上穿的只是制服，為球隊效力的目標不變。」

(中時 )