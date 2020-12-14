嘉義縣中埔鄉曾經是菸葉生產重鎮，因為離菸政策，菸產業不再，攝影師魏三峰特別種植了兩分地的菸田，復刻當時種植方式，提供曾經種過菸的民眾回味過去農作的辛酸，也讓沒有接觸過菸草的人，認識這個曾經在沿山地帶創造經濟奇蹟的產業，最近魏三峰又打造「菸田花海」，並擺入學生課桌椅、黑板等陳設，希望吸引民眾來打卡，兼認識菸葉文化。
嘉義縣中埔鄉隆興村最近設置了一處「菸田花海」，園區種了菸草、萬壽菊、百日草、大波斯菊，還有「花海教室」打卡景點，超吸睛。打造這座「菸田花海」與「花園教室」的魏三峰說，中埔鄉、竹崎鄉早年是嘉義縣菸業重鎮，全盛時期種植面積超過1000公頃。
魏三峰說，種菸田是想讓沒有接觸過菸草的人，認識這個曾經在沿山地帶創造經濟奇蹟的產業，至於「菸田花海」種植各式花卉3000餘坪，也可前往採摘無毒栽培的蔬菜，其中還設置了一處打卡景點「花園教室」，陳設完全仿造教室規格，學生課桌椅、黑板、課本、公布欄、班牌、標語，一應俱全。最特別的是，60年代的國語課本高達2.5公尺，復古味道濃厚，是一處熱門的打卡景點。
魏三峰表示，園區開放參觀後，教育部社造中心曾經辦理過社區小旅行、花藝老師也曾選擇這裡當作授課教室，因此歡迎機關、團體組團參訪、上課，也歡迎民眾來賞花、來採菜、體驗無毒耕作，再把健康蔬菜帶回家，至於花海預計本周日起盛開，屆時將開放民眾參觀。
(中時 )
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