一名在華為慕尼黑研究所研發團隊成員向媒體投訴稱，該團隊負責人去年3月曾要求其成員研究競爭對手思科公司一款重要軟體，並以未經授權的形式加以模仿。在團隊成員拒絕此一任務，並要求法務部門澄清違法疑慮後，有1名成員被降職，另2名成員被迫離職。華為德國分公司否認有違法行為，但對於有員工因而離職一事，華為未予評論。

《德國之聲》引述德媒《世界報》報導，媒體已掌握大量文字通訊往來記錄，證明華為慕尼黑研究所研發團隊負責人曾要求員工模仿思科公司軟體，員工甚至指出，這個任務指令可能直接來自華為在大陸的總部。

該研發團隊成員表示，他們要求與法務部門澄清問題，但未能獲得法務人員澄清可能違法的疑慮。在團隊成員拒絕接受此項任務後，團隊中一些成員開始感受到後果，有一名工作人員被解除了勞動合同，另一名工作人員被降職，還有一名自由工作者的合同未獲延續。

華為德國分公司向《世界報》表示，這些指控均不符合事實。華為公司表示，他們已經對這件事進行了內部調查，在任何時候都不存在 「違反外部法律、合同要求或內部政策的情況」，「侵犯智慧財產權的做法從未發生過，（公司也）從未計畫或做出過這方面的打算」。對於部分員工因為拒絕接受這項任務而遭到解雇或降職的說法，華為公司未做出回應。

報導指出，華為是全球最大的通訊設備生產企業之一，在5G通訊技術方面擁有領先優勢。美國和英國等一些國家出於安全考慮，已經將華為排除在5G通訊網路建設之外。美國還向歐洲其它國家施加壓力，要求這些國家同樣排除華為的產品。

(中時新聞網)