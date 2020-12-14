台東縣議員林威志涉嫌詐領助理費，台東地方法院原裁定100萬元交保，台東地檢署向高等法院花蓮分院提起抗告，由於台東縣議會臨時會11日閉幕，失去保護傘，台東地方法院14日召開羈押訊問庭後，將林威志羈押禁見。

台東縣議員林威志涉嫌詐領50萬元助理費，台東地檢署以有串證之虞等理由向法院聲押，

台東地方法院裁定新台幣100萬元交保，台東地檢署向高等法院花蓮分院提起抗告，要求撤銷林威志的交保裁定，經台灣高等法院花蓮分院撤銷原裁定，發回台東地方法院。

又因台東縣議會從11月30日加開臨時會審查明年度總預算，根據地方制度法第51條，在會期內除了現行犯和通緝犯外，未經議會同意不得對民意代表拘禁和逮捕；而議會臨時會11日閉幕，失去保護傘，台東地方法院法官14日上午再開羈押訊問庭。

台東地方法院表示，經檢察官補陳證據並到庭陳述，且聽取被告及其辯護人等意見後，認為被告林威志犯罪嫌疑重大，裁定應予羈押2月，並禁止接見、通信及受授物件。

(中時 )