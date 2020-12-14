位在桃園高鐵站旁「置地廣場桃園」、全台首家「巧虎夢想樂園」，將於12月17日試營運，並自即日起接受線上預約，每天共4個場次、每次2.5小時，民眾可上網預約，親子家庭一起體驗冒險之旅。為慶祝樂園營運，12月31日前推出入園優惠，凡購買兒童票即可享有一位陪同成人免費。

以探索海洋為主題的「巧虎夢想樂園」，標榜為是全台第一個「有故事」的室內遊樂園。某天，巧虎跟他的好朋友們接收到任務，要去營救被鯊魚攻擊的小藍鯨，於是他們前往潛艇基地搭乘潛水艇出發，途中經過海洋大球池的種種考驗，終於完成拯救小藍鯨的任務。「巧虎夢想樂園」以此故事發展為核心，邀請幼教專家規劃不同的劇場活動，如「故事船長」是由大哥哥、大姊姊說故事給小朋友聽，讓孩子在充滿童趣的故事中體會人物、場景與語言的運用；另外還有「海洋動滋動」利用身體本能進行跑、跳、抓、爬、翻、滾等互動遊戲，引導孩子進入有趣的體能遊戲活動；此外「海洋派對秀」則是由大家的好朋友─巧虎出場，搭配巧虎主題曲以及每次不同主題故事所編曲的音樂，一起和小朋友唱唱跳跳，度過快樂的時光。

為了讓孩子們玩得安全又開心，避免孩子碰撞護欄而受傷，全場域皆採「軟包」施工。地墊部分則選用來自德國的防焰地墊，木頭則挑選耐燃的材質，嚴謹的施工品質，只為了保護每位進入樂園的遊客安全。尤其在每場域的出入口處，特增厚至8公分地墊來緩衝奔跑的兒童，避免碰撞、受傷。除這些貼心安全設施外，每晚結束營業後，使用臭氧機進行消毒，以迎接次日造訪的遊客，用心之處贏得許多家長的讚許。斥資三千萬元打造的「巧虎夢想樂園」以最高標準提供安全、衛生、舒適的遊樂環境，讓家長們放心帶孩子們暢遊樂園。

在五大場區部分，「巧虎繽紛大球池」裡的迷宮樂園、潛艇夢想號、冒險球池等多達10種遊樂項目，讓孩子們玩到不亦樂乎；「琪琪夢想體驗城」提供多種職業體驗如花店老闆、冰淇淋店長和加油站長，進行多項職涯探索；「桃樂比互動遊戲區」有攀岩、畫布積木、趣味桌遊，讓孩子發揮組合與創造的能力，而「妙妙未來實驗室」的足球機器人、魔法實驗室等遊戲讓親子在此體驗科技數位互動，驚呼連連、欲罷不能。「海洋世界舞台」，在此區可以跟著巧虎唱唱跳跳、秀自己，近距離跟巧虎互動，展現自我。

「巧虎夢想樂園」各場區所選用的教材都是以教育目的為出發點，例如攀岩牆區的投影，會隨著攀岩變換影像，讓孩子在攀岩的過程中享受樂趣順利完成任務；還有從國外進口100吋互動數位螢幕像魔法一樣激盪著小朋友的腦力。

(工商 )