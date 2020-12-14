饒慶鈴縣長頒獎表揚臺東養豬產業貢獻獎、服務獎及績優養豬戶。（莊哲權攝）

開放萊豬進口即將上路，台東縣政府14日力推「台東豬品牌標章」，要為民眾健康把關；台東縣養豬協會理事長黃國卿表示，中央應該讓老百姓了解萊克多巴胺對人體的傷害，更應保障人民不吃萊豬的選擇權。

中央開放萊豬進口在即，台東縣政府、台東縣養豬協會、台東縣農產公司14日舉辦台東生鮮豬肉推廣嘉年華，推廣「台東豬品牌標章」，現場滿滿的各式以台東溫體豬肉做成的料理，廚師說，因為豬肉非常新鮮，所以都採現煮，湯頭毫無腥味，賓客放心大口吃肉。

台東縣養豬協會理事長黃國卿指出，中央開放萊豬，或許有時空背景的不同，但是萊克多巴胺對人體的影響，不會因為時空背景不一樣，就會有所不同，如何減少對國人及養豬產業的衝擊，政府首先應讓大家了解萊克多巴氨對人體的傷害，其次是應保障人民不吃萊豬的權利。

縣長饒慶鈴表示，歷經20年，台灣過口蹄疫災情，現在台灣豬肉可以外銷，未來將面臨萊豬進口，除了必須支持台灣豬肉標章以外，更要推銷好山好水養出來的台東豬，鼓勵大家多吃在地、新鮮、健康的台東豬肉。

獲績優養豬戶表揚的呂紹清說，台東溫體豬肉，2、30年來在動物防治所把關下，抗生素、藥物殘留檢驗都是零檢出，吃台東豬肉最安全。

會中，並由饒慶鈴縣長親自頒獎表揚臺東養豬產業貢獻獎、服務獎給黃國卿、蒲志雄，臺東績優養豬戶：永清祥牧場呂紹清、瑞清牧場方仁弘、瑞祥牧場方俊偉，優良承銷商：日鮮號彭郁淳、清油商號陳清油、隆盛商號張智雄，防疫優良獎：秋貴牧場黃絢傑、上和牧場賴冠霖、源建富牧場鄭俊誠。

臺東縣農產公司總經理吳柏成指出，臺東豬隻來自縣內優質牧場及台糖公司，凸顯了臺東豬的稀有與珍貴，希望藉由此次活動的推廣，提倡優先採用國產在地食材，避免食安疑慮，共創豬農及消費者雙贏局面。

(中時 )