馬力歐、吳怡霈、范宸菲、董至成、簡建安是《國際橋牌社2》媒體線主要演員。（粘耿豪攝）

董至成和吳怡霈將有吻戲。（粘耿豪攝）

董至成恢單後享受自由空氣。（粘耿豪攝）

吳怡霈與范宸菲在《國際橋牌社2》中有不少對手戲。（粘耿豪攝）

政治職人劇《國際橋牌社2》14日公布劇中「媒體線」陣容，除了演出第一季獲得金鐘獎男配角獎的馬力歐續演，吳怡霈、范宸菲、董至成、簡建安也加入演出，這是董至成今年10月簽字離婚後的第一部戲劇演出，被問恢單感覺，他先說「爽」，後又感慨表示，「看我講得雲淡風輕，好像很沒負擔，其實到了夜晚，都會想起以前跟老婆吵架或孩子不乖、修理他的往事，這些事都變成好美妙、幸福的聲音，但目前已經感受不到了」。他與前妻還是有聯絡，但講的都是小孩何時要註冊、上補習班之類需要用錢的小事。

董至成兩年多不曾在台拍戲，這次飾演位高權重的電視台董事長，他直呼：「老天實在太眷顧我了，拍這部最爽的事，居然能跟飾演新聞主播的吳怡霈接吻，這是我從影40年來吻過最年輕、顏值最高的女演員。以前只吻過林美秀和王月。」並說更爽的是，劇中跟名流富商流連酒池肉林，「完全反映我的人生，根本本色演出」。

吳怡霈則說，當初拿到第一版劇本沒有吻戲，第二次看到劇本時發現：「哇！要跟董哥接吻！」不知道為何有這麼大的變化。董至成開玩笑說這就是所謂「潛規則」。預計拍吻戲的前一晚，吳怡霈緊張到失眠、胃痛，結果隔天剛好因場地問題先撤拍， 之後補拍時還要再胃痛一次。董至成則自嘲有22年婚姻經驗，叫吳怡霈不要怕，「叔叔有練過，已經吻過這麼久了，要相信我，我很溫柔的」，還開玩笑說，可能拍完吻戲吻出感情來、就有第二春了。嚇得吳怡霈秒回：「萬萬不可！」

董至成回憶，上次吻戲對象是跟王月在舞台劇《北極之光》，共巡演了30場，「當時國修老師還在，排戲時，他站在我們兩個中間，叫他太太跟我接吻，還罵我沒投入！我們光在排練場就吻了不下上百次」。

被問未來計畫，他表示，好不容易恢單，能夠自由一陣子也好，現在正在感受「自由誠可貴」，除了在臉書直播賣東西，還有上節目，之後馬上有美食旅遊節目要推出，已錄了幾集樣帶，可能在東森或三立播出，「畢竟主持才是我真正最喜歡的工作」。

吳怡霈則在離開主播台11年後重作馮婦，她透露，至今每次壓力大時，仍時常做與主播相關的惡夢，不是夢到一坐上主播台讀稿機當掉，就是手上的稿子字全部都飛起來。由於當年她並沒有真正爬到當家主播，覺得這次演戲也算是圓夢。她劇中與飾演後起之秀的范宸菲有不少對手戲，驚嘆劇中呈現的新聞圈勾心鬥角非常寫實，很有似曾相識的感覺，佩服劇組在田野調查投入的努力。

今年金鐘最佳男配角鍍金的馬力歐，再次續演報社主任「王照陽」一角，第一季即興又幽默的演出讓觀眾印象深刻。被問到得獎後的改變，馬力歐謙虛地說「沒什麼，該做什麼事就做什麼事」。第一季也跟團隊合作愉快，第二季當然要繼續下去，還強調自己是「不漲價」的。只是第二季王照陽會轉戰電視台，比在報社的演出挑戰，自己也有點緊張。

范宸菲在《國際橋牌社2》中演出女主角蘇婉甄，戲份非常重。第一次演出記者的角色，和前輩們的對戲擦出許多不同的火花。劇中蘇婉甄除了富有正義感，本身也是個吃貨，拍戲過程不斷在吃各種東西，被劇組封為最會「吃道具」的演員。

(中時 )