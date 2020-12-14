11月才由高雄市長陳其邁主持、風光動土的仁武產業園區，14日遭森林城市協會痛批園區為了趕工，大規模將2萬棵樹齡20年的老木斷頭修剪，規模全台罕見。高雄市經發局承諾，立即停止修剪作業 ，未來園區綠化面積也將與原造林地面積相同。

森林城市協會理事長莊傑任踢爆，3周前，占地74公頃的仁武產業園區正式動土，為了移植園區內19公頃的台糖20年平地造林樹木，高雄市經發局和外包廠商竟用粗暴方式斷頭修剪，違反「高雄市植栽修剪作業規範與工程移植計畫書」，此舉將導致樹木存活率嚴重下降。

森林城市協會與大社環境守護聯盟發表聯合聲明，強調除立即停止違法工程外，懲處近兩萬顆違規移樹行為，還要求所有樹木移植需維持原型，重新檢討園區綠地配置，多保留5至10公頃。

高雄市議員吳益政也到場聲援，他也要求先停工，釐清爭議；之前看環評的資料，對於移植樹木的說明相當粗糙，很多環評委員對於移植樹木的數量、安置等有意見，環評感覺只說了一半。

經發局表示，目前已要求統包商就樹木修剪及移植作業停工，後續將邀請專家增加辦理現場樹木修剪和移植教育訓練，並加強現場督導頻率，以確保作業品質，並將此案交由「高雄市公有樹木修剪維護諮詢委員會」進行審議，審議結果出爐後，將依約及相關規定懲處要求賠償。

經發局說，未來園區之綠化面積與原造林地面積相當，植栽固碳量更將由原18.75萬噸提高至20.95萬噸。

(中時 )