精誠中學外交小尖兵全國第一。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

精誠中學外交小尖兵全國第一。（精誠中學提供／吳敏菁彰化傳真）

「109年度外交小尖兵—英語種籽隊選拔活動」全國決賽於年12月12日在公共電視台攝影棚舉行，精誠中學尤子晨、卓芊妤、蘇庭可，許沛榕組成的代表隊，成為全國非六都城市唯一獲獎的隊伍，還摘下全國第一，突破語言學習城鄉落差

，還領先群倫，太精采了。

這次競爭高手如雲，彰化縣私立精誠高級中學摘下了第一名，超級搶眼，第二名是桃園市立武陵高級中學、第三名台南市私立德光高級中學、第四名台中市私立曉明女子高級中學，第五名是台北市私立靜心高級中學。

外交小尖兵競賽，初賽精誠中學的同學就先以優異戲劇表現 Pedal around the World （追竹騎蹟）兩位台灣科技青年藉由說服霸道的機車大亨，創造超炫竹燃料環保電動車解決了越南朋友竹林被砍伐的危機，榮獲中區賽優選。

同學們繼續挺進全國決賽，再以流利的演講及優異的益智問答成功奪冠。指導老師蘇慧瑩表示，決賽包含英語即席演講及益智問答，第2階段比賽的英語即席演講題目為「 維護民主、自由及人權等普世價值是文明國家的共同利益。請問您認為台灣如何在前揭領域扮演世界良善力量的角色？」，益智問答題目範圍則涵括國際時事、國際關係基本常識及我國對外關係等。

學生們為了參賽，花了許多時間勤看報紙、聽外語廣報等，彼此討論，付出相當心血，摘下全國最高榮譽，開心得有點不敢置信。

精誠中學積極推動活潑化的英語文教學，2017年參加外交小尖兵就摘下全國第四名，2018、2019年更上層樓，獲得第3名，今年四位女將出征，一舉拿下全國特優第一名的肯定。指導老師蘇慧瑩老師、施孟惠、李依真老師用心指導，溫馨陪伴功不可沒。

(中時 )