公路總局高雄區監理所14日上午在鹿野鄉公所辦理「幸福小黃」通車典禮，量身規畫3條路線，滿兩人即發車，票價只要25元，小黃進不去的偏鄉部落，個人的「白牌車」也可提供服務，讓鄉下的運輸更多元、更彈性。

交通部公路總局局長許鉦漳表示，為完成鹿野鄉瑞和村、瑞豐村公共運輸最後1哩路，量身規畫「寶華-鹿野衛生所」、「寶華-鹿野鄉公所」及「瑞豐社區活動中心-新鹿野鄉公所」3條路線。

許鉦漳說，「幸福小黃」每周一至周五行駛，如遇國定假日照常行駛，除固定路線外，並提供預約路線，有專人接聽服務方便民眾預約，發車前12小時預約，滿2人即發車，只要25元公車票價，學生及法定優待票13元，採現金及電子票證2種收費方式併行。

許鉦漳強調，台東地區推動幸福巴士路線共36條路線，但還有一些偏鄉部落，連幸福小黃也進不去，或沒有團體業者願意營運，為此，交通部已公告修正相關管理規則，讓縣市政府可以輔導偏鄉社會團體或個人成立市區汽車客運業，結合在地人、車資源，提供更彈性、多元的運輸服務。

許鉦漳表示，有了幸福小黃的運輸服務，一定能夠帶給鄉民更加便利，公路總局也將持續落實政府對偏鄉民眾「行」之照顧。

(中時 )