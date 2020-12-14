彰化市公所推出「好嬉彰化」旅行書，囊括廟宇信仰、生態體驗、風格場域與市場街區，提供旅遊更多有趣內容，更收入名人帶路專欄，提供豐富資訊，更賦予遊走彰化更深度的感受。（吳敏菁攝）

彰化從被說無聊到迎來經典小鎮，越來越多人投入挖掘精彩內涵，加以演繹。彰化市公所緊鑼推出「好嬉彰化」旅行書，囊括廟宇信仰、生態體驗、風格場域與市場街區，提供旅遊更多有趣內容，更收入名人帶路專欄，用文字引領，賦予遊走彰化更深度的感受。

市長林世賢表示，新世代年輕人理解世界的方式早已經不同，彰化建城將滿300年，這次嘗試跳脫過去作法，以網路E世代標籤概念「＃Hashtag」為彰化進行分類。以「貪玩」為精神，整理出300個讓大家可以快速理解彰化特色之標籤，音轉譯為「好嬉」，帶領遊客看見彰化不同的樣貌。

彰化市公所今年5月間在疫情稍為緩和之後，出版介紹美食的《來去彰化當吃貨》專書，這次推出的《好嬉彰化》，主題面向則是囊括廟宇信仰、生態體驗、風格場域與市場街區，提供遊客更多有趣內容。

內容更收錄名人帶路專欄，劉克襄介紹「八卦山二奇」、陳淑華「彰化小食的驚奇之」，還有青井哲人「到彰化巷子世界裡走走吧！」等，對彰化有情感的作家，針對不同主題，寫出他們的觀察，看似細微小事，卻也是彰化累積300年來動人風景。

「每人心中都有一個藏在心中的彰化標籤，是八卦山大佛？還是扇型車庫？亦或是爌肉飯？」林世賢希望透過分享推薦，探訪彰化城的魅力風華。

(中時 )