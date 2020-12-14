新光金控（2888）旗下元富證券獲頒卓越雜誌主辦之《2020卓越證券評比》「最佳數位平台服務獎」及「最佳企業社會責任獎」雙獎榮耀。元富證券董事長陳俊宏指出，元富證券積極發展數位金融，過去以獨家開發的「小資零股理財平台」有效傳達小錢也能投資股市理財的觀念，推動定期定額買股，友善帶動年輕世代進入股市。

《2020卓越證券評比》為卓越雜誌委託世新大學民調中心以網路問卷調查方式進行，藉此瞭解國內證券業之形象、服務、創新與潛力之現況。而元富證券憑藉客戶體驗優異的數位平台服務，以及致力推廣金融教育、從事癌症關懷活動，落實企業社會責任。

近期的「元富證券翻轉學堂」、「元富FinTeach校園金融教育活動贊助」及「元富盃尋找潛力股競賽」等活動，為青年建立正確的金融知識及風險管理概念，並透過競賽提供學子舞台、減少產學落差助其就業。

元富證券的「智能行動選股APP」充分運用Fintech AI技術及大數據分析，結合元富投顧精心研究的選股模型，達到隨時隨地都可即時選出投資標的，蔚為投資人理財選股最佳夥伴，有效地突破投資人選股上的資訊盲點，提高投資獲利機會。

隨逐筆交易新制上路，為滿足投資人對交易效率及資訊透明度的需求，元富證券打造「新環球大亨交易系統」交易平台，規劃帳務資訊中心、戰情中心、雲端策略中心等功能，助投資人搶獲利先機。

因應金融科技潮流，元富推出智能客服「小新」Chatbot，以「智能客服機器人+密碼服務」組合，成為業界首創AI對話式密碼服務。「小新」24小時可為客戶即時排除密碼解鎖、變更、補發等無法登入交易問題、常見問答集、以及證券報價商品行情查詢等服務。另設立官方LINE帳號與個人化綁定服務功能，提供投資人全方位的理財服務。

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