連日來空氣品質不良，14日嘉義縣新港鄉、朴子市測站呈現紅色等級。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

空品不良，嘉義縣啟動移動汙染源巡查作為。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

連日來空氣品質不良，14日嘉義縣新港鄉、朴子市測站呈現紅色等級，預期空品不良將持續到17日，嘉義縣環保局提醒民眾減少外出，建議長輩們盡量待在室內，外出時一定要配戴口罩。

嘉義縣12日起受東北風及大陸高壓冷氣團南下影響，境外汙染物及濕度偏高，尤其嘉縣位於下風處，大氣擴散條件不佳，汙染物容易累積，主要汙染物為細懸浮微粒，造成空氣品質不良，而依據環保署空氣品質測站AQI指標，13日與14日嘉縣2測站一度達紅色等級，對所有族群不健康。

空品不良讓嘉縣環保局啟動因應機制，固定汙染源管制部分，已通報14家排放量前40％工廠，要求加強防制設備操作，轄內具連續自動監測系統的4家大廠監測，都無異常情形。

逸散汙染源管制部分，巡查新港及朴子測站周遭，在鹿草焚化廠、溪口鄉水利工作站、民雄國中、大崙國小及柳溝國小、德興里堤防、朴子醫院、、中正大學及大林慈濟醫院等24處制高點監控攝影機，總監測範圍980平方公里，並無發現露天燃燒行為。

移動汙染源管制部分，針對移動源進行巡查32輛，其中2輛未定檢，已定檢26輛，後續通知4輛即期定檢及柴油車車辨稽查54輛。環保局表示，未來14日至17日受大陸冷氣團及東北風影響，雲嘉南及高屏地區位於下風處，須留意懸浮微粒累積現象。

(中時 )