媒體稍早報導美國白宮高層官員將在10天內接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，不過總統川普今天晚間表示，白宮高層官員會等到晚點再接種。

川普今天晚間在社群媒體推特（Twitter）上表示，他已要求「調整」白宮官員的疫苗接種計畫。

川普寫道：「除非有特別需要，否則在白宮工作的人應該晚點再接種疫苗。我還沒排定時間接種這款疫苗，但很期待在適當的時間接種。」

路透社今天稍早報導，一名熟悉這項計畫的人士表示，川普、副總統彭斯（Mike Pence）和其他美國高層官員將從明天起接種甫獲批准的COVID-19疫苗，作為意在確保政府持續運作計畫一環。

這名消息人士透露，白宮主要人員和政府3個分支，即立法、行政和司法部門的部分官員，將在接下來10 天內接種疫苗。

川普先前曾感染新型冠狀病毒，現已康復。許多白宮官員也都曾染疫，可能削弱了他們快速接種疫苗的意願。

美國COVID-19病故總人數逼近30萬人，將於明天開始接種疫苗。

配備特殊冷藏設備的貨運車紛紛從密西根州卡拉馬朱（Kalamazoo）一間機構出動，作為政府與民間合作計畫的一部分，要運送數以百萬劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與德國生技公司BioNtech共同研發的疫苗給脆弱的美國民眾。

國際包裹快遞運輸公司聯邦快遞（FedEx）及優比速（UPS）已部署卡車隊和飛機來運送這些珍貴疫苗至美國各州，部分貨品並備有武力警戒，醫護工作者及護理之家老人將是首批施打對象。

川普總統推文寫道：「疫苗正在運送途中。祝美國早日康復，祝全世界早日康復。」

首批290萬劑疫苗預計將於16日前送達，官員表示，年底前能讓2000萬名美國民眾接種這款二劑型疫苗，明年3月前再擴大讓1億人接種。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1091214

(中央社)