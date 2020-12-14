針對目前通車終點在台南市七股區的台61線西部濱海快速公路，民進黨立委邱志偉日前要求交通部提出具體南延規畫。對此交通部回應，目前台61跨越曾文溪的橋梁已經在設計，預計2022年7月將動工，初步的評估規畫將從七股延伸至楠梓。

台61線興建至今已經將近30年，北起新北市八里區，南至台南七股，連結台灣西部濱海縣市及城鎮，由於不收過路費，吸引許多民眾使用。

邱志偉在交通委員會質詢時，要求交通部長林佳龍正視台61線南延的計畫。邱志偉強調，交通路網要四通八達才能發揮最大效益，目前台61線南端終點至七股區，未往南連接舊台南市區及高雄市等人口稠密區，快速公路的運輸效益大打折扣，請交通部針對南延計畫提出說明。

交通部回覆說明表示，針對台61線目前已經展開跨越曾文溪興建橋梁計畫，今年5月已經獲行政院核定，目前正辦理設計中，預計在2023年7月底將會動工。至於南延計畫的可行性評估在10月30日已經完成發包簽約，初步目標將以七股連接至楠梓，預估明年中完成期中報告，後續將綜合考量工程技術、社會經濟發展、環境保護等面向，妥適研議路廊方案。

邱志偉說，北高雄臨海4區主要幹道僅有台17線，缺乏快速道路等建設，對於地方民眾往來十分不便，尤其興達港並未有跨港大橋，茄萣、永安民眾往來更是不便，台61線如果延伸至楠梓，與未來新台17線結合，地方民眾往返台南或高雄市區更快、更便利，因此請交通部儘速評估規畫，盡早實現南延政策。

(中時 )