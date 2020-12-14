嘉義市長黃敏惠鼓勵輪椅族搭乘復康巴士到嘉義縣市景點旅遊。（廖素慧攝）

嘉義市政府14日啟動復康巴士身心障礙者輕旅行服務，有嘉義市7條、嘉義縣3條觀光路線可選，接送身障者及家人、照顧者一同出遊，最多乘載6人及2部輪椅，市長黃敏惠鼓勵身障朋友多外出旅遊、紓壓。

黃敏惠表示，在嘉義市脊髓損傷者協會的努力下，讓復康巴士服務加值，培訓駕駛員兼導覽員，並踏查好10條路線，還有在地友善餐廳，整合公私資源，讓身心障礙者能與家人、朋友一起到戶外旅遊，每次看到民眾陪同身障家人到景點遊玩，很感動。

市府社會處長林家緯說，嘉義市復康巴士現有21輛，營運至今13年，今年總服務量約2萬7000趟次，主要服務是接送就醫約占75％以上，為讓身障族群也能走出來，與社會更多接觸，該處與脊髓損傷者協會開發10條友善觀光路線。

社會處表示，目前推出檜意森活村、北門驛、嘉義公園、孔子廟、射日塔、史蹟資料館、嘉義製材所、獄政博物館、文創園區、美術館、蘭潭、愛情大草原、故宮南院、東石漁人碼頭等10處及其周邊景點，結合美食、友善餐廳作為套裝行程。

社會處表示，市區路線每趟次車資600元，嘉義縣路線1000元，其他費用自理，採預約制，相關訊息請洽詢專線（05）2771030。

(中時 )