爆米花棒球聯盟今日另一場4強賽由台灣電力與新北市捉對廝殺，台灣電力靠著巴青少用130球完投9局僅失1分的成績，加上捕手林軒逸單場4安、3打點，助隊以6比1擊敗新北市，取得另一張冠軍賽門票，明將與合作金庫爭冠。

巴青少今天完投9局雖被擊出偏高的9支安打，但是展現化解危機能力，投出5次三振、1次四壞球，僅失1分，加上隊友開賽就火力全開，首局先靠著廖俊凱、陳偉志以及林軒逸串聯安打攻下2分，第2局再靠著3次四壞球保送與3支安打攻下4分大局，也讓比賽早早分出勝負。

台電全場敲出12支安打，其中林軒逸更用單場4安3打點力挺投手，也讓巴青少越投越穩定，巴青少表示，新北市打者都很有力量，所以都主要是讓他們打不好讓隊友來幫忙守備，自己在台電算是年資最小的投手，也希望讓教練團留下好印象。

巴青少透露，今天前面主要都是用滑球，後半段就用曲球跟滑球來對決，也很感謝打線幫忙，特別是林軒逸，「捕手還能單場4安真的很猛」，自己也希望能把局數吃完，讓明天冠軍戰有更多投手可以出賽，「大家的目標都是要拿冠軍。」

台灣電力投手巴青少用130球完投9局僅失1分。（中華棒協提供）

(中時 )